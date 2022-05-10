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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов

10.05.2022 11:00
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В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов

Сотрудники Федеральной Службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске разыскивают людей, избежавших "мобилизации". Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, та волна мобилизации закончилась и мужчин на улицах не осталось. Но приехали ФСБшники, и они сейчас обходят каждую квартиру в домах, чтобы искать тех, кто откупился от мобилизации", - отметил Гайдай.
При этом он указал, что войска РФ прикрываются свежемобилизованными и идут в последнем эшелоне.



Теги: ФСБ, мобилизация, ОРЛО
 
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