Последние новости раздела
- Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину17:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
- Россия оставила жителей Донбасса без газа17:00
- В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания13:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину
12.05.2022 17:00
Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области, сообщает ЛугОГА.
В настоящее время решается вопрос о выделении помещений в медучреждениях Ровенской области и обеспечении онкодиспансера необходимым оборудованием.
До начала работы учреждения в штатном режиме, консультации по оказанию онкологической помощи специалистами Луганского областного онкологического диспансера можно получить по телефону: 099-221-72-90.
Теги: эвакуация, онкология, диспансер, Ровенская область, Луганщина
Читайте также:
- Ничего святого: в "ЛНР" чиновники обокрали онкодиспансер, получив огромный откат за счет голодных пациентов
- Мариупольский онкодиспансер оборудовали чудо-машиной (ФОТО)
- Пожар в общежитии. 240 студентов эвакуированы
- Ровенская область предлагает бесплатное расселение беженцев с Донбасса
- В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за разрушения дамбы
- В Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой
- Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину17:00
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов10:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
- Россия оставила жителей Донбасса без газа17:00
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания13:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину17:00
- В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев15:00
- Сборная Украины выиграла первый спарринг перед игрой с Шотландией (ВИДЕО)13:00
- Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток12:00
- Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)11:00
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов10:00
- В Нацгвардии Украины назвали потери за время войны с Россией09:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
- Россия оставила жителей Донбасса без газа17:00
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков
- Россия оставила жителей Донбасса без газа
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье
- Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)