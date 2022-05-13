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Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов
13.05.2022 15:00
Продовольственные наборы от Красного Креста общим весом 61 152 кг, что составляет 3600 упаковок, переданы жителям города Северодонецка, которые находятся в укрытиях и подвалах своих разрушенных домов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Доставку наборов в город обеспечила Северодонецкая городская военно-гражданская администрация. Водители трех грузовиков и легкового автомобиля, рискуя жизнью, привезли продукты в город", - отметила глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева.
Гуманитарная помощь предоставлена Луганской областной организацией Общества Красного Креста Украины вместе с УВКБ ООН и Национальным комитетом ООК.
Теги: Донбасс, Северодонецк, продукты, Красный Крест, гуманитарная помощь
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