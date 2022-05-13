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Архив - Луганская область

Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным

13.05.2022 12:00
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Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным

На Луганщине российские оккупационные войска разрушили мост из-за чего больше не существует транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. Поначалу в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А летом 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта, все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными", - сообщил он.
Глава ОВА выразил надежду, что мост в скором времени будет восстановлен.



Теги: Донбасс, Рубежное, Северодонецк, мост, разрушения
 
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