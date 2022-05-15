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«Укрпочте» удалось доставить пенсии жителям Северодонецка
15.05.2022 14:00
79 пожилых жителей Северодонецка, для которых это единственный шанс выжить, получили пенсии, сообщили в Луганской ОВА.
Всего через мобильное отделение «Укрпочты» пенсионерам было выдано 391,4 тысячи гривень.
"Отработал почтальоном вместе с супер начальником отделения Аней. Удалось между обстрелами выдать около 80 пенсий. Когда там не работает ничего, кроме небольших базаров, и ты слышишь: «Вы привезли мне пенсию, и сегодня я смогу купить себе молока», то понимаешь, что сегодня это больше, чем просто привезти деньги", - рассказал Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Укрпочта, пенсии
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