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На Луганщине восстановили мобильную связь
16.05.2022 08:00
В Луганской области после долгого отсутствия появилась мобильная связь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Звоните родственникам", - лаконично отметил он в Facebook.
"Есть связь,звонили из Северодонецка",
"В Лисичанске появилась связь",
"Связь только на не оккупированной территории", - пишут пользователи соцсети в комментариях.
Теги: восстановление, мобильная связь, Луганщина
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