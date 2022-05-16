На Луганщине восстановили мобильную связь

16.05.2022 08:00

В Луганской области после долгого отсутствия появилась мобильная связь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Звоните родственникам", - лаконично отметил он в Facebook.

"Есть связь,звонили из Северодонецка",

"В Лисичанске появилась связь",

"Связь только на не оккупированной территории", - пишут пользователи соцсети в комментариях.