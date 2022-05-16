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Названы потери РФ при попытке переправы через Северский Донец
При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая войска РФ потеряли 88% 74-й мотострелковой бригады. Это 485 военнослужащих из направленных туда 550-ти человек. Кроме того, было повреждено более 80 единиц вражеской техники. Об этом сообщает американский Институт исследований войны (ISW).
"Российские войска допустили значительные тактические ошибки при попытке масштабной переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной. Российское командование направило 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец с целью оцепления украинских войск вблизи Рубежного с северо-запада. 11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты и плотно сосредоточенные российские войска и технику вокруг них, что привело к потерям 485 человек и повреждению более 80 единиц техники", - сказано в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, Северский Донец, потери, переправа
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