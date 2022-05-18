Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Луганщина полностью осталась без света

18.05.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганщина полностью осталась без света

В результате обстрелов оккупантов, Луганщина на данный момент без света – обесточенная последняя большая подстанция. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Оккупанты обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию. Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.



Теги: нарушение, обстрел, электроснабжение, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх