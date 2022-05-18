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Луганщина полностью осталась без света
18.05.2022 17:00
В результате обстрелов оккупантов, Луганщина на данный момент без света – обесточенная последняя большая подстанция. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Оккупанты обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию. Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.
Теги: нарушение, обстрел, электроснабжение, Луганщина
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