Луганщина полностью осталась без света

18.05.2022 17:00

В результате обстрелов оккупантов, Луганщина на данный момент без света – обесточенная последняя большая подстанция. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Оккупанты обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию. Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.