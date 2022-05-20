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Жителей Северодонецка попросили перекрыть газовые вентили
20.05.2022 11:00
В Северодонецке сегодня, 20 мая, с 12:00 будут восстанавливать газоснабжение – перекройте краны газовых приборов в домах. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОВА.
"После выполнения сварочных работ на поврежденных российскими обстрелами участках газопровода планируется возобновление газоснабжения в Северодонецке.
Обращаем внимание на необходимость перекрытия кранов перед газовыми приборами или счетчиками газа.
Это необходимо, чтобы пуск газа не привел к чрезвычайной ситуации в доме и работы по подключению домовладений удалось выполнить максимально оперативно", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Северодонецк, газ, восстановление
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