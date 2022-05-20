Жителей Северодонецка попросили перекрыть газовые вентили

20.05.2022 11:00

В Северодонецке сегодня, 20 мая, с 12:00 будут восстанавливать газоснабжение – перекройте краны газовых приборов в домах. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОВА.

"После выполнения сварочных работ на поврежденных российскими обстрелами участках газопровода планируется возобновление газоснабжения в Северодонецке.

Обращаем внимание на необходимость перекрытия кранов перед газовыми приборами или счетчиками газа.

Это необходимо, чтобы пуск газа не привел к чрезвычайной ситуации в доме и работы по подключению домовладений удалось выполнить максимально оперативно", - говорится в сообщении.