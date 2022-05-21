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Архив - Луганская область

В Северодонецке восстановили газоснабжение

21.05.2022 15:00
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В Северодонецке восстановили газоснабжение

Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В то же время, отметил он, по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.



Теги: Донбасс, Северодонецк, газ, восстановление
 
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