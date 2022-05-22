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Архив - Луганская область

Опубликован список погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке

22.05.2022 10:00
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Опубликован список погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook обнародовал имена погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке 20 мая.
"Связи нет. Узнать, что с родственниками, друзьями и знакомыми невозможно. Я понимаю ваши чувства. Неизвестность тоже убивает. Отныне буду публиковать ФИО погибших и раненых", - отметил глава Луганщины.
Погибли:

  • Щегальков Юрий Петрович, 30.09.1959 г.р.,
  • Потеев Александр Васильевич, 26.03.1978 г.р.,
  • Потеева Татьяна Николаевна, 09.05.1957 г.р.

Были ранены:

  • Подрезов Александр Сергеевич, 06.09.1986 г.р.,
  • Потеева Виктория Викторовна, 12.02.1987 г.р.,
  • Осиченко Валентина Николаевна, 16.12.1965 г.р.

Гайдай выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.
Во время обстрела, в укрытии школы находились около 200 человек. 12 человек были эвакуированы в тот же день. Тех, кто отказался от эвакуации, переместили в другие укрытия.



Теги: Северодонецк, школа, список, пострадавшие, погибшие
 
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