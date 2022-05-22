Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

22.05.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

Российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено.
Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", – написал Гайдай в фейсбуке.
"Это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но есть возможность и мы будем до последнего ею пользоваться. Сообщение между городами существует", - добавил он.



Теги: Лисичанск, Северодонецк, мост, разрушения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх