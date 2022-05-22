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Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
22.05.2022 08:00
Российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено.
Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", – написал Гайдай в фейсбуке.
"Это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но есть возможность и мы будем до последнего ею пользоваться. Сообщение между городами существует", - добавил он.
Теги: Лисичанск, Северодонецк, мост, разрушения
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