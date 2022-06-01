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В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой

01.06.2022 08:00
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В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой

В результате очередного авиаудара российских оккупантов по Северодонецку 31 мая была повреждена цистерна с азотной кислотой на химзаводе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Жители области, не выходите из укрытий! Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражение дыхательных путей. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость. При тяжелых отравлениях — отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты используется противогаз", — обратился к жителям региона глава ОВА.



Теги: Донбасс, Северодонецк, обстрел, азот
 
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