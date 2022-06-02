В Лисичанск доставили современную систему очистки воды

02.06.2022 10:00

В Лисичанск Луганской области доставили систему очистки воды. Об этом в Телеграме сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

«После того, как орки разрушили мощности водоканалов на территории Луганской области, область осталась без централизованного водоснабжения… Чтобы наши люди могли быстро получить качественную питьевую воду, наши международные партнеры предоставили нам современную систему очистки, она уже в Лисичанске, и теперь мы сможем обеззараживать сразу большой объем воды», - говорится в сообщении.