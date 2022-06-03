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Архив - Луганская область

Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО

03.06.2022 10:00
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Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО

В сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных российскими оккупантами жителей Донбасса. Видео опубликовал в Twitter Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Мясо за деньги и учитель по "принуждению". Слава Нации! Смерть врагам!" - отметил он.



Теги: Донбасс, Северодонецк, видео, плен, оккупанты, ОРЛО
 
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