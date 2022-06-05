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Архив - Луганская область

Гайдай раскрыл планы Кремля по захвату Северодонецка

05.06.2022 13:00
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Гайдай раскрыл планы Кремля по захвату Северодонецка

Перед российской армией поставлена задача до 10 июня полностью захватить Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщил в Телеграме руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Северодонецк условно поделен пополам. Рашисты бросили все силы, чтобы выполнить задачу Дворникова (российского генерала) – до 10 июня либо взять областной центр, либо захватить "дорогу жизни", - отметил руководитель ОВА.



Теги: Донбасс, Северодонецк, Кремль, план, захват
 
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