В Лисичанске оккупанты уничтожили здание гуманитарного штаба

05.06.2022 10:00

Российские оккупанты умышленно уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вчерашние день и ночь для Лисичанска - адские. Россияне без останова били по городу.

Артиллерия и даже - «Точка-У». Рашисты разыскивали предполагаемые места скопления людей.

Возможно, не обошлось без предательства.

Около 30 попаданий в здание гумштаба - полностью его уничтожили. Пожар продолжается и сейчас.

К счастью, без жертв.

Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания «Укрпочты» и полиции", - говорится в сообщении.