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В Лисичанске оккупанты уничтожили здание гуманитарного штаба
05.06.2022 10:00
Российские оккупанты умышленно уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вчерашние день и ночь для Лисичанска - адские. Россияне без останова били по городу.
Артиллерия и даже - «Точка-У». Рашисты разыскивали предполагаемые места скопления людей.
Возможно, не обошлось без предательства.
Около 30 попаданий в здание гумштаба - полностью его уничтожили. Пожар продолжается и сейчас.
К счастью, без жертв.
Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания «Укрпочты» и полиции", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Лисичанск, гуманитарная помощь, обстрел, штаб
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