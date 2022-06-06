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Архив - Луганская область

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел инспекцию в Северодонецке

06.06.2022 14:00
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Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел инспекцию в Северодонецке

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов посетил Северодонецк, в котором идут бои, сообщает пресс-служба ГУР.
Сообщается, что он ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений разведки.
Отмечается, что на данный момент Северодонецк – это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.



Теги: Донбасс, Северодонецк, ГУР, глава, инспекция
 
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