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Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел инспекцию в Северодонецке
06.06.2022 14:00
Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов посетил Северодонецк, в котором идут бои, сообщает пресс-служба ГУР.
Сообщается, что он ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений разведки.
Отмечается, что на данный момент Северодонецк – это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.
Теги: Донбасс, Северодонецк, ГУР, глава, инспекция
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