Зеленский наградил орденами двух журналистов Луганщины

06.06.2022 17:00

Владимир Зеленский отметил двух журналистов Луганщины государственными наградами. Это корреспондент ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Анастасия Волкова и фотокорреспондент украинского национального информационного агентства "Укринформ" Алексей Ковалев. Об этом сообщает Луганская ОВА.

С 24 февраля, когда большинство жителей области, в том числе и почти все журналисты, вынуждены были покинуть свои дома, Алексей Ковалев и Анастасия Волкова вместе с немногими коллегами остались на Луганщине.

Каждому из них Президент Украины Владимир Зеленский в День журналиста вручил орден "За заслуги" III степени.