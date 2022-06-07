Российские оккупанты обстреляли рынок в Лисичанске

07.06.2022 10:00

Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка в Лисичанске. Пожар вспыхнул на площади в тысячу квадратных метров в результате обстрела. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Также разрушения получили учебные заведения города - здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в больницы других регионов - это двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.