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Российские оккупанты обстреляли рынок в Лисичанске
07.06.2022 10:00
Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка в Лисичанске. Пожар вспыхнул на площади в тысячу квадратных метров в результате обстрела. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Также разрушения получили учебные заведения города - здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в больницы других регионов - это двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Лисичанск, рынок, обстрел
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