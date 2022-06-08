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Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке
Ситуация в Северодонецке очень тяжелая, РФ бросает на захват города все резервы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он отметил, что для российских военных захват Северодонецка - принципиальная позиция, поскольку Москва уже заявила, что он полностью под контролем оккупантов.
"На самом деле в городе идут бои. Поэтому они бросают туда все резервы и бьют из всего, что у них есть. Ситуация достаточно динамично развивается", - заявил Гайдай.
По словам главы ОВА, пару дней назад украинские спецназовцы зашли и зачистили почти половину города.
"Когда россияне это поняли, то просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать пока все разрушат полностью", - указал он.
Поэтому ВСУ сейчас вновь контролируют только окраину города.
"Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время, надеюсь, что такого и не будет", - добавил Гайдай.
Теги: Донбасс, Северодонецк, ситуация
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