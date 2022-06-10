Оккупанты "перенесли" дату захвата Северодонецка

10.06.2022 12:00

Оккупанты в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка. Теперь на 22 июня. Об этом сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"Сегодня - 10 июня - россияне в очередной раз облажались, областной центр - украинский. Трасса "Лисичанск-Бахмут" - наша. Следующая дата позора рашистов - 22 июня", - отметил он.