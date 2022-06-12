Зеленский создал военную администрацию Лисичанска

12.06.2022 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Лисичанской городской военной администрации. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса Президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: