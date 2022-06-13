Гайдай назвал количество укрывающихся на северодонецком "Азоте" мирных жителей

13.06.2022 12:00

Около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке. Об этом в телеграме сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 - это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.