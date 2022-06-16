Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине

16.06.2022 09:00

Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

Наступление оккупантов ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная-Светлодарск, с востока на запад Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Камышеваха. В целях вытеснения украинских войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

"Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе. Все, кто сегодня в строю, - герои. Благодарю вас за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины! Вечная Память и слава павшим воинам! Мы украинцы! Мы выстоим! Мы победим! Слава Украине!", - подчеркнул Залужный.