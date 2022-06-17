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Архив - Луганская область

На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)

17.06.2022 09:00
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На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)

Во временно оккупированном городе Хрустальный (бывший Красный Луч) Луганской области произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил украинский журналист Денис Казанский.
По данным местных пабликов, горит завод "Стандарт", где находился склад боеприпасов оккупационной армии РФ.



Теги: Донбасс, Красный Луч, взрыв, боеприпасы, оккупанты
 
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