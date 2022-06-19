Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине

19.06.2022 13:00

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40%. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой "ЛНР"опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике".

Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных громадах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии России находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству.

Так, картофель дороже на 45,44%, масло подсолнечное — на 44,95%, лук репчатый — на 44,47%, яйца куриные — на 42,79%, морковь — на 39,99%, птица (тушка куриная) — на 39,36%, свинина — на 31,99%, свекла — на 29,14%, макаронные изделия — на 22,34%", - говорится в сообщении.