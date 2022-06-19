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Архив - Луганская область

Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине

19.06.2022 13:00
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Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40%. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой "ЛНР"опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике".
Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных громадах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии России находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству.
Так, картофель дороже на 45,44%, масло подсолнечное — на 44,95%, лук репчатый — на 44,47%, яйца куриные — на 42,79%, морковь — на 39,99%, птица (тушка куриная) — на 39,36%, свинина — на 31,99%, свекла — на 29,14%, макаронные изделия — на 22,34%", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, потребительская корзина, цены, ОРЛО
 
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