Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке

20.06.2022 12:00

За минувшую неделю во время боевых действий за Северодонецк было ранено более 47 военнослужащих отряда "Ахмат" (Республика Чечня), более 28 погибли. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Среди погибших в частности: Долдаев Махмуд, Мусаев Мовла, Бакмурзаев Ховажи, Иблиев Магомед, Джабрадий.

"Следует отметить, что отряд "Ахмат" не привлекается к непосредственным боевым действиям, а только к зачистке улиц и домов", — проинформировал журналист.