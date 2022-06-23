Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске

23.06.2022 08:00

Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в среду попал под российский обстрел при выезде из Лисичанска. Об этом сообщает "Европейская правда".

Обстрел произошел около полудня по местному времени. Журналист сообщил о нескольких взрывах.

Вместе с Ронцхаймером под обстрел попали сотрудничающие с Bild фотографы Гиоргос Мутафис и Вадим Мойсенко.

Отмечается, что никто из медийщиков не пострадал. Неизвестно, были ли журналисты целью обстрелов.