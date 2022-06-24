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Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка

24.06.2022 11:00
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Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка

Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, не надо разводить „зраду“… Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся… они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия», - сказал он.
Гайдай также сообщил, что рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат.



Теги: Донбасс, Северодонецк, ВСУ, отвод
 
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