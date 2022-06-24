- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка
Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, не надо разводить „зраду“… Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся… они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия», - сказал он.
Гайдай также сообщил, что рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат.
Теги: Донбасс, Северодонецк, ВСУ, отвод
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения
- "Что с нами будет?" – жители Луганщины умоляют ВСУ не покидать их
- "Будет больно": Генштаб ВСУ жестоко наказал генерала, оскорблявшего воинов АТО
- Почему ВСУ терпят минометные обстрелы
- Фонд Ахметова передал около 2 тыс. продуктовых наборов для жителей Донетчины17:00
- В оккупированном Мариуполе третий день горит мусорный полигон13:00
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"13:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске08:00
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Фонд Ахметова передал около 2 тыс. продуктовых наборов для жителей Донетчины17:00
- В Буче открыли временный модульный городок для потерявших жилье15:00
- В оккупированном Мариуполе третий день горит мусорный полигон13:00
- В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта12:00
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- «Евровидение-2023» состоится не в Украине09:00
- Украина стала кандидатом в члены Евросоюза08:00
- В половине областей Украины объявили штормовое предупреждение17:00
- Первые системы HIMARS прибыли в Украину16:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения
- Центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" открылся в Кропивницком
- На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка
- Первые системы HIMARS прибыли в Украину