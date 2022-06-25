В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов

25.06.2022 11:00

В субботу, 25 июня, в оккупированном российскими войсками Сватово прогремело несколько взрывов на военных складах ВС РФ, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом информирует местный Telegram-канал "Суровый Север".

По заявлению российских СМИ причиной взрывов и пожара стал обстрел ВСУ из тактического комплекса «Точка У».

В Генштабе пока эту информацию не комментируют.