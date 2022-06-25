Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов

25.06.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов

В субботу, 25 июня, в оккупированном российскими войсками Сватово прогремело несколько взрывов на военных складах ВС РФ, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом информирует местный Telegram-канал "Суровый Север".
По заявлению российских СМИ причиной взрывов и пожара стал обстрел ВСУ из тактического комплекса «Точка У».
В Генштабе пока эту информацию не комментируют.



Теги: Донбасс, пожар, взрыв, боеприпасы, склад, Сватово, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх