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Луганский национальный университет переехал в Полтавскую область
27.06.2022 15:00
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко эвакуировался в город Лубны Полтавской области, сообщили в Луганской ОВА.
Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан между Государственным учреждением «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» и Лубенским городским советом на Полтавщине.
В Лубнах откроют свои двери три института и профессиональные колледжи Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Уже с 1 сентября учебное заведение должно начать работу.
Лубенский городской совет предоставил вузу помещение, приемная комиссия уже работает по адресу: площадь Вокзальная, 7.
Теги: университет, Луганск, эвакуация, Полтавская область
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