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В Лисичанске рашисты обстреляли очередь за водой
28.06.2022 09:00
В городе Лисичанск восемь человек погибло в результате вражеского обстрела. Люди набирали воду из цистерны, сообщил глава Луганской областно военной администрации Сергей Гайдай в понедельник, 27 июня.
"Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО Ураган. Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске, 16 пострадавших эвакуированы в больницы других регионов", – рассказал чиновник.
Теги: Донбасс, Лисичанск, жертвы, обстрел
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