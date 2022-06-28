Последние новости раздела
- В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В Лисичанске рашисты обстреляли очередь за водой09:00
- Луганский национальный университет переехал в Полтавскую область15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ16:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS
28.06.2022 13:00
Во временно оккупированном Перевальске Луганской области во вторник, 28 июня, произошел пожар в воинской части оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", – говорится в сообщении.
В соцсетях сообщают, что на месте сейчас много скорых и много раненых солдат РФ.
В так называемой "ЛНР" удар подтвердили и заявили, что "украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS".
Теги: Донбасс, Перевальск, обстрел, заявление, ОРЛО, HIMARS
Читайте также:
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела
- Он большой, я маленький, или Почему чужие дети растут быстрее
- С циркуляркой под Новый год лучше не экспериментировать!
- Зеленский дал сильное обещание по Донбассу
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету
- На шахте в Торецке из-за обстрела 3 горняка заблокированы на глубине 800 м15:00
- В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS13:00
- В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В Лисичанске рашисты обстреляли очередь за водой09:00
- Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска17:00
- Луганский национальный университет переехал в Полтавскую область15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ16:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- "Шахтер" проведет благотворительный матч в Нидерландах17:00
- На шахте в Торецке из-за обстрела 3 горняка заблокированы на глубине 800 м15:00
- Турецкая компания решила передать Украине "народные байрактары" бесплатно14:00
- В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS13:00
- В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- В Лисичанске рашисты обстреляли очередь за водой09:00
- В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек08:00
- Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска17:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов
- РФ нанесла ракетный удар по Киеву
- Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ISW: Кремль сменил руководителя "спецоперации" в Украине
- Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска
- Видеоклип "Ми з України" за два дня собрал более миллиона просмотров (ВИДЕО)