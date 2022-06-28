В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS

28.06.2022 13:00

Во временно оккупированном Перевальске Луганской области во вторник, 28 июня, произошел пожар в воинской части оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", – говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что на месте сейчас много скорых и много раненых солдат РФ.

В так называемой "ЛНР" удар подтвердили и заявили, что "украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS".