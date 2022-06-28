Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS

28.06.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS

Во временно оккупированном Перевальске Луганской области во вторник, 28 июня, произошел пожар в воинской части оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", – говорится в сообщении.
В соцсетях сообщают, что на месте сейчас много скорых и много раненых солдат РФ.
В так называемой "ЛНР" удар подтвердили и заявили, что "украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS".



Теги: Донбасс, Перевальск, обстрел, заявление, ОРЛО, HIMARS
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх