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В Энергоатоме заявили об уничтожении Северодонецкой ТЭЦ
29.06.2022 17:00
Из-за боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ. Об этом сообщает Энергоатом в Телеграме.
"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Северодонецк, уничтожение, ТЭЦ, оккупанты
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