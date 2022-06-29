В Энергоатоме заявили об уничтожении Северодонецкой ТЭЦ

29.06.2022 17:00

Из-за боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ. Об этом сообщает Энергоатом в Телеграме.

"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении.