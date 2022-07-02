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Архив - Луганская область

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Попасной (ВИДЕО)

02.07.2022 13:00
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ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Попасной (ВИДЕО)

Под временно оккупированной Попасной в Луганской области был уничтожен склад с боеприпасами российских войск. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Факт подрыва подтверждает и истерика в рашистских пабликах", - написал Геращенко.
Отмечается, что после точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва, снятого украинскими воинами.



Теги: Донбасс, боеприпасы, склад, уничтожение, оккупанты
 
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