ВСУ отошли из Лисичанска

04.07.2022 08:00

Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", - говорится в сообщении.