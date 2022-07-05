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Архив - Луганская область

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке

05.07.2022 10:00
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ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке

Украинские воины взорвали в Луганской области большой склад с боеприпасами рашистов. Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Гарещенко.
"В сети делятся видео результатов работы ВСУ в Кадиевке. Если это действительно так, то наши уничтожили один из основных складов по поставкам снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут", - отметил он.




Теги: боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты
 
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