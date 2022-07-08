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На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"
08.07.2022 08:00
Российские захватчики в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов россиян и ищут тех, кто мог передать координаты ВСУ. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вину за "хлопки" на рашистских складах, орки возложили на местное население. Ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ или просто сфотографировать расположение целей.
В Кременной людям запрещено пользоваться мобильными телефонами, кроме того людей расстреливают, если оркам кажется, что человек слишком много общается по телефону - это для них сигнал причастности к шпионажу", - говорится в сообщении.
Теги: охота, шпионаж, оккупанты, Луганщина
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