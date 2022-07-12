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ЛугОВГА начала учет потребности в жилье переселенцев из области
Луганская областная военная администрация запустила опрос жителей региона, которые в результате действий российского агрессора покинули свои дома, перебрались на территорию, подконтрольную Правительству Украины, и получили статус внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.
"Мы обобщаем потребность во временном и постоянном жилье для наших переселенцев. Подобные данные собирают и местные органы власти Луганщины. Прежде чем стучаться в двери Кабмина и Парламента, нужно иметь разумное предложение об изменениях в законодательстве и распределении госбюджета. Например, сколько наших жителей со статусом ВПЛ проживает и останется проживать в Украине, где именно и где желает жить, пока города и села Луганщины не очистят от оккупанта и восстановят. Мы определим объемы, приоритетные категории и будем реализовывать уже конкретные меры", - подчеркнул глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Форму по ссылке заполняет только один взрослый человек от одной семьи.
Теги: жилье, опрос, переселенцы, Луганщина
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