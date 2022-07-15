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Архив - Луганская область

В оккупированной Кадиевке уничтожен российский склад с боеприпасами (ВИДЕО)

15.07.2022 11:00
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В оккупированной Кадиевке уничтожен российский склад с боеприпасами (ВИДЕО)

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя фото и видео.
На видео можно заметить пожар на одном из объектов в оккупированном городе и услышать звуки разрывов, которые, скорее всего, свидетельствуют о детонации боеприпасов.
Вероятно, удар наносился ракетной системой HIMARS.



Теги: боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты, Стаханов (Кадиевка)
 
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