Последние новости раздела
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Кадиевке уничтожен российский склад с боеприпасами (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили еще пять складов боеприпасов врага10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов на Донбассе13:00
Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска
18.07.2022 15:00
"Руководить" тем, что осталось от Лисичанска после системных массированных обстрелов рашистами, оккупанты назначили боевика "ЛНР" Андрея Скорого. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает ОстроВ.
"Уроженец Лисичанска Андрей Скорый стал исполняющим обязанности главы "администрации" родного города", – сказано в сообщении.
Уточняется, что Скорый, ветеран войны в Афганистане, с 2014 года воевал против Украины в рядах "народной милиции ЛНР".
При этом с 2006 по 2008 год получал зарплату украинского чиновника – был заместителем Лисичанского городского головы.
Он не скрывает, что принимал активное участие в боях против ВСУ, разрушая свой родной Лисичанск, а также Северодонецк, Рубежное, Попасную, Светлодарск и поселок Мироновский.
Теги: Донбасс, Лисичанск, мэр, оккупация
Читайте также:
- Лисичанск лишился ЕЦ-мэра
- Сын мэра Лисичанска с друзьями избил пограничника, вступившегося за девушку
- Казначейство задолжало Донецку более двадцати миллионов
- Партия власти продолжает ее брать
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО
- Мэр Донецка считает Николая Азарова оптимальным кандидатом в премьер-министры
- За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины17:00
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев17:00
- Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца15:00
- За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины17:00
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги13:00
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов12:00
- В Ирпене начались съемки фильма о вторжении России в Украину11:00
- В Новой Каховке горит вражеский склад боеприпасов10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры08:00
- Переселенці з Донеччини розмістили білборди на Закарпатті для підтримки ВПО17:00
- Актеры Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде15:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Кадиевке уничтожен российский склад с боеприпасами (ВИДЕО)
- Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове