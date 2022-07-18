Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска

18.07.2022 15:00

"Руководить" тем, что осталось от Лисичанска после системных массированных обстрелов рашистами, оккупанты назначили боевика "ЛНР" Андрея Скорого. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает ОстроВ.

"Уроженец Лисичанска Андрей Скорый стал исполняющим обязанности главы "администрации" родного города", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Скорый, ветеран войны в Афганистане, с 2014 года воевал против Украины в рядах "народной милиции ЛНР".

При этом с 2006 по 2008 год получал зарплату украинского чиновника – был заместителем Лисичанского городского головы.

Он не скрывает, что принимал активное участие в боях против ВСУ, разрушая свой родной Лисичанск, а также Северодонецк, Рубежное, Попасную, Светлодарск и поселок Мироновский.