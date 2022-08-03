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В ЛугОВА опубликовали адреса гуманитарных хабов для переселенцев из области
В городах Украины работает 11 гуманитарных хабов для жителей Луганской области. Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.
В хабах переселенцы из Луганщины могут получить гуманитарную помощь и проконсультироваться по неотложным вопросам.
Северодонецкая и Рубежанская общины:
г. Днепр, ул. Петра Калнышевского, 27к
Лисичанская община:
г. Днепр, проспект Яворницкого, 81
Кременская община:
г. Ровно, ул. Фабричная, 20
Горная община:
г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 8
г. Днепр, Криворожское шоссе, 35
с. Богдановка, Павлоградский р-н, Днепропетровская область, ул. Шевченко, 32
г. Полтава, ул. Алмазно, 6/11
Попаснянская община:
г. Бахмут, ул. Обороны, 18
г. Новомосковск, ул. Митягина, 21а
г. Днепр, ул. Привокзальная, 1
Сеть хабов будет расширяться, центры появятся во многих городах, где сейчас проживает наибольшее количество луганских ВПЛ.
Теги: гуманитарная помощь, адрес, переселенцы, Луганщина
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