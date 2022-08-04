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На Луганщине обстреляли авто с "мэром" оккупированного Беловодска
04.08.2022 16:00
Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.
Теги: мэр, обстрел, оккупация, партизаны, Луганщина
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