Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске

16.08.2022 17:00

В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.