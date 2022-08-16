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Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске
16.08.2022 17:00
В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.
Теги: Донбасс, Лисичанск, взрыв
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