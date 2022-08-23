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На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР
23.08.2022 08:00
Во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника, в ходе которого он объявил о начале "общей мобилизации" на территории временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По словам Пасечника, мобилизация будет проходить в два этапа:
- мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и РФ, а также отвечающая конкретным военно-учетным специальностям;
- остальное мужское население от 18 до 65 лет.
Мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании не сообщалось.
Теги: Донбасс, мобилизация, ЛНР, оккупанты
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