На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР

23.08.2022 08:00

Во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника, в ходе которого он объявил о начале "общей мобилизации" на территории временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По словам Пасечника, мобилизация будет проходить в два этапа:

- мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и РФ, а также отвечающая конкретным военно-учетным специальностям;

- остальное мужское население от 18 до 65 лет.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании не сообщалось.