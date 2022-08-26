ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке

26.08.2022 12:00

В оккупированной Кадиевке украинские защитники нанесли удар по российским оккупантам, разместившимся в гостинице "Донбасс". Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.

"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот... прилетело, да так, что аж 200 по 200 рашистским вдвшникам", - отметил он.