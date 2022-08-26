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Жителям Луганщины начислены все пенсии за август
26.08.2022 13:00
Жителям Луганской области на пенсионные выплаты направлено 2743,28 млн гривен, что составляет 100% от потребности месяца. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.
«Вчера Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, завершено финансирование пенсий августа», - написал Гайдай.
Он уточнил, что выплаты проводятся в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
Теги: Донбасс, август, пенсионный фонд, пенсии, Луганщина
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