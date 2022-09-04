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В Ивано-Франковске начали оказывать бесплатную медпомощь ВПЛ с Луганщины
04.09.2022 15:00
Координационный центр предоставления помощи ВПЛ из Луганской области в Ивано-Франковской области начинает сотрудничество с Первым добровольческим хирургическим госпиталем, который оказывает бесплатную медицинскую помощь в Ивано-Франковске. Об этом сообщает ЛугОВА.
В медучреждении переселенцы из Луганской области могут получить бесплатную консультацию от следующих специалистов:
- терапевт;
- хирург;
- травматолог;
- кардиолог;
- педиатр;
- гинеколог;
- стоматолог;
- психолог.
В госпитале можно получить рекомендации и при необходимости – бесплатно лекарства первой необходимости.
Адрес и контакты медицинского учреждения: г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 18, 2-й этаж.
Телефоны: 0955857478, 098783060.
Теги: Ивано-Франковск, медпомощь, переселенцы, Луганщина
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