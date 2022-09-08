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Архив - Луганская область

Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы

08.09.2022 17:00
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Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы

Двое боевиков террористической организации "ЛНР", которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области получили 15 и 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора "мобилизованных" на временно оккупированной территории региона. Там его назначили пулеметчиком так называемого "6 казачьего полка народной милиции ЛНР".
В мае 2022 года он был взят в плен вблизи поселка Катериновка Попаснянского района.
В ходе следственных действий злоумышленник пытался выдавать себя за принудительно мобилизованного гражданина России. Однако сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства его вины по трем статьям Уголовного кодекса, - говорится в сообщении.
Еще одним предателем оказался ранее осужденный за наркопреступления житель Луганщины. В 2021 году он вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".
Его назначили пулеметчиком в составе "2-го армейского корпуса" оккупационных группировок РФ. Там он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Затем участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.
Находясь в окрестностях Северодонецка, злоумышленник получил ранение при обстреле многоэтажек российскими танками и некоторое время находился в "тылу". Впоследствии он снова вернулся на передовую. Однако в августе предатель был взят в плен вместе с семью другими участниками вражеской группировки во время боевых действий на Бахмутском направлении. Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины, - отметили в СБУ.



Теги: Донбасс, суд, приговор, ЛНР, боевики
 
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